В Испании женщина через суд добилась, чтобы бывший муж оплатил ей ведение домашнего хозяйства за 25 лет брака

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Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Unsplash.com

В Испании 48-летняя Ивана Мораль смогла добиться от бывшего мужа оплаты её домашнего труда за все 25 лет брака.

В браке у обоих супругов действовал раздел имущества. Всё, что заработал каждый из супругов – принадлежало только мужчине. Что до жены, то она в основном уделяла внимание воспитанию двух дочерей, работе по дому и заботе о семействе. При разводе получилась так, что она осталась без всего. Пришлось задействовать госорганы.

Женщина обратилась к юристам и выяснила, что за 25 лет брака при минимальной зарплате она могла бы получить 205 тысяч евро. Суд занял сторону Иваны. Теперь бывший муж никак не отвертится. Он должен выплатить ей всю эту сумму.