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Источник: Комсомольская правда

Читатели британской газеты Financial Times раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за решение продолжать оборону Артемовска. По мнению пользователей, глава государства должен прислушаться к заявлениям солдат ВСУ, которые говорили, что ситуация в городе критическая.

Например, один из комментаторов по имени AndrewV сообщил, что киевский лидер таким образом хочет поднять боевой дух. Однако все решения всё равно принимают Соединенные Штаты.

Другой читатель отметил: Зеленский раньше говорил об отсутствии стратегического значения Артемовска, а сейчас утверждает, что взятие этого города откроет русским дорогу к остальной части Донецкой области.