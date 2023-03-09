Politico: Великобритания и Франция хотят «зарыть топор войны», чтобы продемонстрировать России западное единство

Аргументы Недели → В мире 13+

Источник: Комсомольская правда

Издание Politico анонсировало встречу премьер-министра Великобритании Риши Сунака и президента Франции Эммануэля Макрона на англо-французском саммите.

Представители двух государств впервые встретятся с 2018 года, чтобы «зарыть топор войны». Отношения между двумя странами испортились, когда Британия вышла из Евросоюза, напомнили корреспонденты.

Также авторы материала пишут, что благодаря этой встрече Сунак и Макрон продемонстрируют России западное единство. Более того, издание отметило, что армии Британии и Франции являются крупнейшими в Европе, поэтому двум странам стоит «лучше ладить».