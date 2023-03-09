Харьков обесточен

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Харьков и часть Харьковской области остались без электричества. Об этом журналистам новостных СМИ сообщает областная энергоснабжающая организация.

В социальных сетях появляются многочисленные фото- и видеосвидетельства жителей Харькова, фиксирующих отсутствие света в организациях и домах. Масштабы вероятных повреждений энергоснабжающих объектов Харькова и время восстановления электроснабжения уточняются.

Как известно, Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию на территории Украины.

Несколько часов назад основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, сообщая о ходе продвижения войск, заявил, что на текущий момент еще одно из сёл на Артёмовском направлении полностью контролируется российскими силами.