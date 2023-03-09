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На Украине из-за обесточивания участков железных дорог задержали несколько поездов

, 08:29

Отдельные участки железнодорожных путей на Украине обесточены, передает РИА Новости со ссылкой на официальный ресурс компании.

Согласно сообщению, поезда на украинской ж/д задерживаются более, чем на час. В связи с этим используются резервные тепловозы. 

Вокзалы используют подземные переходы для высадки-посадки пассажиров. 

Перебои в работе транспортной инфраструктуры наблюдаются в связи с проблемами с энергоснабжением. В четверг утром также сообщалось о затруднениях с подачей электричества в Киеве и Киевской области. 

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