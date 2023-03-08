Власти Польши обязали уехавших из страны украинских беженцев вернуть полученные пособия

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Источник: РБК

Украинские беженцы. Фото: Christoph Soeder /globallook.com

Власти Польши потребовали от украинских беженцев, необоснованно получивших пособия, в течение двух лет вернуть деньги. Это требование относится к тем, кто, получив средства, уехал из страны, пишет в среду издание Rzeczpospolita.

К настоящему времени подлежит возврату сумма около полумиллиона евро.

«Управление социального страхования последовательно выносит решения о необоснованно выплаченных пособиях и обязывает получателей их вернуть», — приводит издание слова пресс-секретаря управления Павла Жебровского.

По его словам, беженцы, получающие пособие в Польше, не могут выезжать за пределы страны более чем на 30 дней. Если правило нарушено, деньги подлежат возврату в течение двух лет.

В настоящее время в Польше официально зарегистрировано порядка полутора миллионов украинских беженцев.