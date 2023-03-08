Бывший советник ЦРУ Рикардс: западные антироссийский санкции способствуют падению доллара

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Bulkin Sergey / globallookpress.com

Экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс заявил в статье изданию Daily Reckoning, что санкции Запада против России вынуждают остальной мир отказываться от использования доллара, нанося урон позициям США.

Согласное статье, поражение Запада в санкциях против России заключается в том, что они послужили объединению других стран, желающих продолжать экономическое сотрудничество с Москвой, несмотря на давление США.

«Чем больше нейтральные страны торгуют с Россией, тем меньше любая из них будет нуждаться в долларах США в качестве средства обмена», - сообщил Рикардс.

Ранее нобелевский лауреат по экономике Спенс заявил, что США должны «завязывать» с санкциями, их нужно вводить только в экстремальных случаях.