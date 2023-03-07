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Аргументы Недели → В мире 13+

Германия испытывает дефицит боеспособных танков для натовских сил быстрого реагирования

, 16:56

По сообщению немецкой газеты zdf, ссылающейся на внутренние документы бундесвера, в Германии обнаружилась нехватка боеспособных танков для натовских сил повышенной готовности. 

Как следует из закрытого отчета Бундесвера, которую проанализировали немецкие журналисты, проблемы с боевой готовностью танковых сил группы быстрого реагирования у Германии  на текущий момент весьма ощутимы. Журналисты газеты zdf в ходе анализа документов бундесвера сделали вывод, что имеет место несоответствие фактических сроков технического обслуживания  - заявленным. В частности, речь идет о боевых машинах  393-го Тюрингского батальона, имеющего отношение к силам быстрого реагирования НАТО. Срок техобслуживания этих машин, как следует из заключения немецких авторов аналитического материала,  "был спешно продлен в два раза, иначе их пришлось бы признать неработоспособными".

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что способность Бундесвера защитить страну в случае наступления военного положения является сомнительной. 

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