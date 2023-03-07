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Аргументы Недели → В мире 13+

Великобритания планирует лимитировать количество беженцев

, 16:34

Количество принимаемых беженцев в Великобритании планируется ограничить. Этому должен способствовать новый закон, который был анонсирован представителями  МВД страны.

Как известно, "туманный Альбион" пользуется популярностью у большого числа беженцев из разных стран, в том числе из Украины. Между тем, у гостей из Восточной Европы в Британии возникает немало проблем. В частности, по данным агентства Eхpress, с большой бюрократической волокитой сталкиваются здесь украинские владельцы автомобилей, приехавшие в страну на своих машинах. Беженцам приходится делать выбор: либо - дорогостоящая легализация автомобилей в Британии, на которую необходимо затратить несколько тысяч фунтов стерлингов,  либо - возврат машин на Украину. 

Ранее в средствах массовой информации неоднократно сообщалось о разочаровании многих  беженцев в отношении предоставляемых им в Великобритании условий.

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