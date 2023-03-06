The Guardian выдала «сенсацию» об «ужасах» ВС РФ в Херсоне от одной из организаторов «евромайдана» в Киеве

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Анна Шершнева, Журналист

В британской газете The Guardian на днях появилась статья, посвящённая вновь оккупированному ныне ВСУ Херсону и неким «пыточным центрам», которые в нём якобы были организованы ВС РФ и местной администрацией. Эту «утку» взахлёб перепечатали все иноагенты вместе взятые, включая нежелательную на территории РФ «Медузу» и прибалтийские русофобские СМИ.

Не буду дословно приводить весь бредовый лонгрид от британских коллег, но скажу, что упоминается расследование как раз создания этих «пыточных» с красочным их описаниями, одной фотографией и даже «воспоминаниями замученных». Не берусь давать правовую оценку данному пасквилю, я не юрист. Но хочу указать на авторство более чем сомнительного «расследования».

Британские любители русофобных сенсаций не упоминают, как и те ресурсы, которые перепечатали у себя эту статью, что расследование событий в Херсоне проводили с участием коммерческой компании, партнёрства с ограниченной ответственностью Global Rights Comliance LLP. Его куратором является британский юрист Уэйн Джордаш (Wayne Jordash), который и руководил расследованием.

Сам Джордаш плотно работает с правительствами Украины с 2015 года в качестве юриста, выступая в его интересах. Независимой правозащитной организацией Global Rights Comliance не назовёшь даже в приблизительном значении. А женат этот следователь Уэйн Джордаш на ещё более скандально известной Светлане Залищук.

Пани Залищук – одна из организаторов приведшего к госперевороту майдана 2013-14 гг., координировала страницу «Euromaidan» в соцсетях. После избралась в Раду, а с мая 2021 года стала советником гендиректора компании «Нафтогаз» и советником по евроатлантической интеграции заместителя премьер-министра Украины. Отдельно скажу, что она активно противодействовала реализации проекта «Северный поток-2». Есть даже чётко характеризующая эту «активистку» цитата от 06 января прошлого года из её интервью запрещённому в РФ «Голосу Америки»: «“Северный поток-2” – это труба, по которой в Германию должен прийти не только российский газ, но и путинская власть над Европой».

Возвращаясь к упомянутому расследованию, как можно быть уверенными в его объективности, если знаешь подробности его главных исполнителей? Сомневаться в его выводах и заключениях – это право свободной прессы, которой на Западе нет.