Китай достиг мирового могущества и будет вооружаться

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Власти Китая переизберут руководство страны и определят векторы развития государства. Уходящий с поста премьера государственного совета Ли Кэцян заявил, что республика добилась мирового могущества.Китаю предстоит нарастить темпы роста экономики и увеличить расходы на оборону. Пекин готовится к серьёзному противостоянию с США.



В прошлом году в Китае прошёл исторический 20 съезд партии. На нём утверждена новая программа развития государства. Лидер КНР Си Цзиньпин переизбран на третий срок, несмотря на 70-летний возраст. Конституция Поднебесной специально переписана под действующего председателя республики, чтобы он мог переизбираться ещё несколько раз.



Новым премьером Госсовета может стать экс-глава КПК Шанхая Ли Цян. Он вошёл в прошлом году в состав политбюро. Политик пользуется особым доверием у руководства страны, имеет большой опыт в системе управления и развития инновационных технологий.



Несмотря на внешние ограничения, Китай придерживается открытости всему миру. Сегодня выгодно вкладывать средства в китайскую экономику.



Позиция по Тайваню остаётся неизменной. Пекин намерен воссоединить остров с родиной. Китайское руководство уверено, что мирному развитию отношений территориям между Тайваньским проливом ничего не угрожает.