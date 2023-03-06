Глава Минобороны Резников: производством почти всех беспилотников для Украины занимаются частные компании

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Министр обороны Украины Алексей Резников. Фото: Boris Roessler/globallook.com

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил в интервью украинскому изданию Liga.net, что почти все беспилотники, используемые страной, производятся частными компаниями.

«Преимущество частного бизнеса, наверное, на 98–99%», - информировал министр о роли частных предприятий в изготовлении беспилотников для Украины.

Резников заявил, что на закупку различных БПЛА в 2023 году Украина выделит 544 миллиона долларов.

Ранее глава Минобороны выразил уверенность в том, что Запад в конечном итоге предоставит Украине запрашиваемые истребители.