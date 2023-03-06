Братскую России Сербию обвиняют в поставках вооружений Украине

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Оппозиция Сербии потребовала от представителей оборонного ведомства разъяснений относительно возможных поставок вооружений на Украину. Ранее в сети появилась информация, что Белград тайно поставляет Киеву различные системы вооружений. Президент страны Александр Вучич был вынужден объясняться по этому поводу.



Сербия, одна из немногих европейских стран, отказалась присоединяться к антироссийской позиции. Но на полях сражений эксперты заметили снаряды сербского происхождения, однако доказательств этому не последовало. Речь идёт о ракетах системы «ГРАД». Если такие поставки действительно были, добрые отношения с Москвой разрушатся.



В Сербской радикальной партии считают, что информация о поставках вооружений Украине является фейком. Запад пытается разругать республику с Москвой. К тому же Сербия в настоящий момент находится под серьёзным давлением западных государств из-за нежелания присоединяться к антироссийскому союзу.



В случае разрыва отношений с Москвой республика останется в сложном положении, особенно в вопросах диалога с соседними республиками, входившими в состав Югославии. В России внимательно наблюдают за позицией Сербии. МИД направил официальный запрос по этому поводу.