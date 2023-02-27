Афганским спортсменкам приходится тренироваться тайно

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Александр Крохмаль, Журналист

Кабул. Фото: Global Look Press

Приход к власти в Афганистане запрещённой в РФ террористической организации «Талибан» поставил крест на многих элементах былой цивилизации. Хуже всего приходится местным женщинам.

Вернулись порядки и устои давно забытых времён. Больше всего пострадали женщины, жившие активной современной жизнью. В особенности это коснулось спортсменок. Тех, кто ранее принимал участие в спортивных состязаниях, фактически объявили вне закона. Кому-то удалось бежать в другие страны. Но некоторые остались в родном Афганистане.

Иранский фотограф Норузи нашёл возможность пообщаться с девушками, пострадавшими от действий режима талибов. Для снимков афганки позировали в хиджабах, ради собственной безопасности. Ведь лишние проблемы им явно ни к чему. В сеть пролились истории, что пробирают до костей. Многие из девушек не сдались, не впали в отчаяние и сохранили внутреннюю силу.

Сима Резай из Кабула занималась боксом с 18 лет, однако от родителей это скрывала. Несмотря на все сложности, ей удалось стать членом национальной сборной по боксу. Когда талибы взяли Кабул, девушка всё равно продолжила тренироваться, не обращая внимания на новые правила. Но некоторые из её знакомых оказались доносчиками. Резай получила письменное предупреждение от новой власти. Письмо представляло собой ультиматум: либо уезжай, либо примешь смерть. Сима выбрала отъезд из страны.

Ещё одна из девушек, занимавшаяся смешанными боевыми искусствами, рассказала о дне, когда террористы взяли столицу Афганистана. В кабульском спортцентре шли соревнования, в которых она принимала участие. Но внезапно сообщили, что талибы уже в городе. Мероприятие в срочном порядке прервали. Участницы и зрители поспешили домой. Как выяснилось, это были последние соревнования для девушки.

Тем не менее, спортсменка не изменила своему кредо. Она продолжила заниматься боевыми искусствами и даже тренировала других. В конце концов в «Талибане» об этом узнали. На одном из занятий появились боевики. Задержали всех, включая девушку. После вмешательства старейшин людей отпустили, но потребовали от них дать обещания, что они навсегда бросят спорт. Отныне у девушки только один путь – тренироваться дома и в строжайшей секретности. Ведь в противном случае, её может ждать гибель.

Похожих историй немало. Женщины находятся в отчаянном положении. У некоторых из них всё осложняется ещё и тем, что их семьи поддерживают «Талибан» (террористическая организация запрещена в РФ) и придерживаются консервативной политики.