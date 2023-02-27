Наложницы в гаремах были совсем не такими стройными, как их показывают в сериалах, многие весили 150 кг на радость султану

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Александр Крохмаль, Журналист

Гарем в середине 19 века. Иллюстрация: Global Look Press

То, что мы видим в кино и сериалах, как известно, может совсем не соответствовать исторической действительности. Вспомнить хотя бы «Великолепный век», где все наложницы султана – писаные красавицы со стройными и прекрасными фигурами. Вот только было ли так на самом деле?

Судя по данным историков, в сериалах куда больше вымысла, чем нам кажется. Что до наложниц, то во времена султанов и падишахов они не были склонны к тщательному уходу за собой. Никто из них часто не ограничивал себя за столом во время завтрака, обеда и ужина. Наложницы едва ли так усердно следили за фигурой, как современные красотки.

Эксперты подтверждают, что многих правителей небезызвестной Османской империи привлекали далеко не стройные барышни. К примеру, во время правления Ибрагима I ни одна из девушек с миниатюрными формами не могла попасть в ложе властителя. Мать правителя всё поняла насчёт особых предпочтений сына и приказала увеличить порции рабынь вдвое.

Повара работали буквально на износ. Чтобы заинтересовать «владыку мира», наложнице надо было набрать как минимум 150 кг веса. Дама, покорившая сердце Ибрагима, звалась Шакер Пара. И весила она, ни много ни мало, 230 кг. Правитель ласково называл её «сахарком» и любил проводить с ней всё свободное время. Но из-за столь крупных объёмов Шакер так и не смогла подарить властителю наследника.