Гендерно-нейтральные платья, кожаное белье и беременные модели: неделя моды в Лондоне уже не та

Аргументы Недели → В мире 13+

Александр Крохмаль, Журналист

Образ - Эдвард Кратчли. Фото: Global Look Press

Помните, как раньше с замиранием сердца многие ждали показы мод из Парижа, Милана и Лондона? Теперь все это больше напоминает некий сюр.

Неделя Моды в Лондоне прошла явно не так, как многие ожидали. Мужчины в платьях мини, сапогах на шпильках и, разумеется, волосатыми ногами – похоже, для Европы это уже норма. Дизайнер Эдвард Кратчли представил свои так называемые гендерно-нейтральные наряды. Модели появились на подиуме в кожаных трусах. Ирландский дизайнер представила коллекцию, посвящённую её покойной бабушке. На подиум выходили модели в плиссированных юбках, хлопковых рубашках с бантами и шерстяных куртках на молнии. Участие принимали манекенщицы с нестандартным телосложением, беременные женщины на позднем сроке (а также мужчины с накладным животом) и передвигающиеся на инвалидных колясках.

Украинский модельер Наташа Зинько представила коллекцию, вдохновлённую комиксами Marvel, в том числе Женщиной-Халк. «В каждом из нас живет монстр — независимо от того, кто мы такие, откуда родом или чем зарабатываем на жизнь», — сказала дизайнер.

В соцсетях по поводу Недели моды сформировалось разное мнение. Одни утверждают, что людям, желающим выделиться, не нужно бояться чужого мнения. Другие же говорят о том, что подобные модные элементы могут быть опасными для общества и называют это деградацией.