Генсек ООН Гутерриш: в мире процветают антисемитизм, расизм и превосходство белой расы

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Антониу Гутерриш, Xie E./ globallookpress.com

На открытии 52-й сессии Совета по правам человека в Женеве генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что сейчас по всему мире распространяются идеологии нетерпимости к различным мировоззрениям и народам – антисемитизм, антимусульманские настроения, расизм и превосходство белой расы.

«Во всем мире процветают антисемитизм, антимусульманский фанатизм, преследования христиан, расизм и идеология превосходства белой расы», - сообщил генсек.

Антониу Гуттериш отметил, что сообщества меньшинств, такие как ЛГБТКА+ и другие, подвергаются ненависти.

Ранее Генсек ООН Гутерриш объявил о выделении 250 миллионов долларов на гумпомощь нуждающимся.