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Вашингтон пытается подкупить страны Центральной Азии

, 11:44

Вашингтон пытается подкупить страны Центральной Азии

Госсекретарь США Энтони Блинкен отправится в страны Центральной Азии, чтобы обсудить вопросы противостояния с Россией и глобальной безопасности.

Американский чиновник посетит в первую очередь Казахстан и Узбекистан. Ранее Казахстан отказался втягиваться в российско-украинский конфликт под угрозой социальных волнений в республике. Казахстанцы не исключают, что украинский сценарий может повториться и в их государстве. Другие страны региона также отказываются от открытой оценки СВО на Украине, продолжая выстраивать экономические и политические отношения с Россией.

Блинкен, скорее всего, едет в Центральную Азию не с пустыми руками. Его предложения могут быть связаны с экспортом ресурсов на мировой рынок. При этом проект газовой инфраструктуры с участием Казахстана и Узбекистана уже начали реализовывать Россия и Китай.
 
Страны ЦА взвешивают риски введения вторичных санкций из-за тесных контактов с Москвой. Только за последний год Туркменистан и Узбекистан увеличили товарооборот в несколько раз, что вызвало раздражение на Западе. Отдельное внимание госсекретарь намерен уделить во время встречи с чиновниками Центральной Азии ситуации в Афганистане, где идёт противостояние талибов и экстремистских группировок.

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