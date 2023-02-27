На границе с Белоруссией Польша пропускает только железнодорожный транспорт из Китая

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Польша поддержала Брюссель в принятии нового пакета санкций в отношении России и Белоруссии. Из Варшавы выслан белорусский атташе по вопросам обороны. Помимо этого польские власти закрыли последний пункт проезда для грузового транспорта на границе с Белоруссией. Такое ограничение нанесло вред не только белорусским компаниям, но и другим зарубежным корпорациям. Власти Казахстана обратились в Польшу с просьбой разблокировать пропуск из-за угрозы убытков. В стране заблокированы 150 казахстанских фур.



Напряжённая обстановка на польско-белорусской границе наблюдается уже на протяжении двух лет. Весной 2021 года на границе со стороны Белоруссии скопились тысячи мигрантов с Ближнего Востока, желающих попасть в Европу. Варшава обвинила Минск в искусственном создании кризиса. Как следствие, Польша строит пятиметровый металлический забор. Белоруссия в ответ на польские ограничения запретила грузовым автомобилям пересекать границу, из-за чего они скопились на погранпереходах в Литве и Латвии.



Обмен ограничениями пока не затронул железнодорожный транспорт, перевозящий грузы из КНР в ЕС. Польша пока не желает втягивать китайский бизнес в конфликт. Но в новых геополитических реалиях ничего исключать нельзя.