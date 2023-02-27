На границе с Белоруссией Польша пропускает только железнодорожный транспорт из Китая

Польша поддержала Брюссель в принятии нового пакета санкций в отношении России и Белоруссии. Из Варшавы выслан белорусский атташе по вопросам обороны. Помимо этого польские власти закрыли последний пункт проезда для грузового транспорта на границе с Белоруссией. Такое ограничение нанесло вред не только белорусским компаниям, но и другим зарубежным корпорациям. Власти Казахстана обратились в Польшу с просьбой разблокировать пропуск из-за угрозы убытков. В стране заблокированы 150 казахстанских фур.
Напряжённая обстановка на польско-белорусской границе наблюдается уже на протяжении двух лет. Весной 2021 года на границе со стороны Белоруссии скопились тысячи мигрантов с Ближнего Востока, желающих попасть в Европу. Варшава обвинила Минск в искусственном создании кризиса. Как следствие, Польша строит пятиметровый металлический забор. Белоруссия в ответ на польские ограничения запретила грузовым автомобилям пересекать границу, из-за чего они скопились на погранпереходах в Литве и Латвии.
Обмен ограничениями пока не затронул железнодорожный транспорт, перевозящий грузы из КНР в ЕС. Польша пока не желает втягивать китайский бизнес в конфликт. Но в новых геополитических реалиях ничего исключать нельзя.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Рогов заявил, что наступление ВСУ на Южном направлении может привести к главной битве в рамках спецоперации
Зеленский ввел санкции в отношении россиян, причастных к «похищению украинских детей», и представителей спорта
- #ЗАУГЛОМ Немецкие «Леопарды» обнуляют Украину. Конфликт с НАТО близится к развязке!
- 09:37 Global Times: санкции удовлетворят страны Запада, но в долгосрочной перспективе ограничения усугубят конфликт
- 09:01 В нескольких украинских регионах и подконтрольной Киеву части Запорожья объявили тревогу
- 08:52 Почему Саудовская Аравия решила помочь Украине?
- 26.02 22:44 В Николаевской и подконтрольной Киеву части Херсонской области была объявлена воздушная тревога
- Telegram | (Подписаться) Белый дом выразил сожаление в связи с отказом Минобороны Китая принимать звонки Пентагона