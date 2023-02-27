Почему Саудовская Аравия решила помочь Украине?

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Источник: t.me/voenkors

Весьма неожиданная новость. И вот почему.

Наследный принц Мухаммад бин Салман Аль-Сауд - давний друг Президента РФ Владимира Путина. Особых отношений саудитов с Украиной не припомню.

Если Саудовская Аравия решила ввязаться в конфликт, то у неё есть весьма болезненная точка. И это её собственная война с йеменскими хуситами.

В Йемене уже много лет идёт война между хуситами и саудито-эмиратской группировкой. Хуситов поддерживает Иран. В конфликте с Украиной Иран поддержал позицию России.

Ну, то есть, во всём этом контексте саудитам меньше всего нужно влезать в украинский конфликт. Эр-Рияд может, например, столкнуться с поддержкой иранской позиции по хуситам и другим болезненным для саудитов вопросам со стороны Москвы.

Может быть, именно поэтому саудиты на встрече с украинской стороной так отчаянно и акцентировали внимание на том, что помощь Украине носит исключительно гуманитарный характер.

В случае с Саудовской Аравией на публике самым главным выглядит наследный принц. И тут есть мысль, что на него - на Мухаммада бин Салмана Аль-Сауда - могли надавить Соединённые Штаты, которые превратили его в токсичную фигуру в международной политике после истории с убийством диссидента Джамаля Хашукджи (или Хашогги, как его называют в России). Заказчиком этого преступления называют наследного принца.

Мухаммад бин Салман Аль-Сауд для США настолько токсичный, что Джо Байден демонстративно отказался с ним встречаться и предпочёл переговоры с королём Саудовской Аравии, хотя на международные встречи, например, ездит именно наследный принц.

И ещё один нюанс. Саудиты пообещали Украине нефтепродукты в качестве гумпомощи. Но Эр-Рияд не проконтролирует распределение этой нефтянки и понятия не будет иметь на что она пошла - на танки или гражданским.

Тем более, что тут с ходу всплывает уловка. Ну, направит Киев саудовскую нефть на гражданские бензоколонки. Что мешает украинским властям изъять с этих самых бензозаправок уже свой бензин и дизель в выделенном саудитами объеме и направить всё это ВСУ? Да ничего. Формально Саудовская нефтянка уйдёт гражданским, а по факту - в украинскую армию.

Ну да бог с ними, с этими реверансами саудитов про гуманитарные цели помощи Украине. Суть в том, что если саудитов заставили выделять нефтянку ВСУ, это значит у Украины с топливом проблема.

Если у Киева проблема с топливом, то какая беда нам от тех же Лерпардов, если их заправлять будет нечем? Они же даже не выедут на поле боя и простоят в ангарах.