Главное - участие: румынский депутат подключился к онлайн-заседанию прямо из душа

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Александр Крохмаль, Журналист

Румынский политик из Социал-демократической партии (СДП) Альберто-Иосиф Караян сильно опозорился. Информация о его необычном выходе на онлайн-заседание прошла по всей Европе. Как оказалось, он присоединился к заседанию местного совета Бухареста прямо из душа. Но это было далеко не всё.

Караян участвовал в заседании из дома, и, возможно, случайно включил камеру. Случайность стала роковой. Коллеги узрели его обнажённым и с мокрыми волосами. Политик попытался быстро исправить ситуацию и отключить видео. Ему удалось это только через 40 секунд. Весь зал оглушали приступы смеха. Соратники из партии не могли сдержать эмоций.

"Я не могу повесить трубку, я приношу глубокие извинения. У меня сильный насморк, но я не знаю как повесить трубку", - бормотал мужчина.

Потом, по данным СМИ, в СДП сообщили об отставке политика. Пока что нет уточнений, был ли это уход с должности или увольнение из партии.