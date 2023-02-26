Вице-премьер Великобритании Рааб планирует уйти в отставку при подтверждении фактов неподобающего поведения

Аргументы Недели → В мире 13+

Martyn Wheatley/Keystone Press Agency

Вице-премьер Великобритании Доминик Рааб заявил, что планирует уйти с поста в случае подтверждения фактов неподобающего поведения по результатам проводящегося независимого расследования.

В декабре прошлого года сообщалось о подаче пяти жалоб на политика из-за неподобающего поведения и оскорбления других сотрудников.

Ранее заместитель главы министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил о том, что в настоящее время контакты с США, Францией и Британией по вопросу контроля над вооружениями не планируются.