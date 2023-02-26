В Турции будут судить мэра самого пострадавшего от землетрясений города

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Александр Крохмаль, Журналист

Последствия землетрясений в Турции. Фото: Global Look Press

В Турции задержан мэр города Нурдагы Оккеш Кавак. Напомним, что Нурдагы является самым пострадавшим от чудовищного землетрясения городом.

Чиновника подозревают в причастности к нарушениям правил строительства домов. По этому же делу проходит и владелец компании-застройщика.

Нурдагы расположен в провинции Газиантеп. Из-за сильнейших толчков город разрушен полностью. В правительстве Реджепа Эрдогана идут разговоры о том, чтобы снести все руины и отстроить город с нуля.

Между тем другой мэр запрещал нелегальные постройки, и теперь его совесть чиста.