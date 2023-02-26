Болтливый американский лейтенант в разговоре с российскими журналистами случайно выдал военную тайну

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Александр Крохмаль, Журналист Источник: НТВ

Кадр из видео телеканала НТВ.

На этой неделе в столице ОАЭ Абу-Даби проходит выставка IDEX. Туда американские военные привезли обновлённую версию зенитно-ракетного комплекса Patriot. В разговоре с российскими журналистами старший лейтенант из США Киз случайно проговорился.

«Нужно учиться 15 месяцев для управления Patriot, - сказал военнослужащий, - у нас интенсивные тренировки весь день и постоянные учения».

Офицер оказался очень общительным. Он также рассказал, что вместе с американскими бойцами проходят обучение военные из Украины. Киз отметил, что сейчас на учения приезжает всё больше украинцев. Под конец журналисты поинтересовались, знают ли сейчас солдаты ВСУ, как обращаться с системами Patriot, на что лейтенант дал положительный ответ.