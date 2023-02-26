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Ким Чен Ын с дочерью участвовал в церемонии начала строительства новой улицы в Пхеньяне

, 09:38 Источник: РИА Новости

Ким Чен Ын с дочерью участвовал в церемонии начала строительства новой улицы в Пхеньяне
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

В церемонии, где объявляли начало строительства новой улице в Пхеньяне, принял участие глава Северной Кореи Ким Чен Ын.

Как передает РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство (ЦТАК), 25 февраля Ким Чен Ын посетил мероприятие, посвящённое строительству новой улицы в столице КНДР. Отмечается, что глава страны прибыл туда с дочерью, публика встретила их возгласами «Мансе!», что в переводе с корейского означает «Ура!». 

Во время церемонии Ким Чен Ын произнес торжественную речь, а после нажал на кнопку взрывного устройства, обозначив так начало строительства. Глава страны также сделал символический взмах лопатой.

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