Ким Чен Ын с дочерью участвовал в церемонии начала строительства новой улицы в Пхеньяне

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Источник: РИА Новости

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

В церемонии, где объявляли начало строительства новой улице в Пхеньяне, принял участие глава Северной Кореи Ким Чен Ын.

Как передает РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство (ЦТАК), 25 февраля Ким Чен Ын посетил мероприятие, посвящённое строительству новой улицы в столице КНДР. Отмечается, что глава страны прибыл туда с дочерью, публика встретила их возгласами «Мансе!», что в переводе с корейского означает «Ура!».

Во время церемонии Ким Чен Ын произнес торжественную речь, а после нажал на кнопку взрывного устройства, обозначив так начало строительства. Глава страны также сделал символический взмах лопатой.