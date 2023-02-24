В Японии очень быстро растет инфляция

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Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Unsplash.com

В январе нынешнего года потребительские цены в Японии выросли на 4.3% в годовом выражении. Это максимальный показатель с 1981 года. В японском МВД сообщают о тенденции к ускорению темпов инфляции, так как в декабре 2022 года рост цен год к году составил 4.0%.

Эксперты наблюдают рост цен на ключевые продукты. В январе этого года выросла цена на растительное масло (на 31.7%), лосось (29.4%), хлеб (11.5%), а также свинину и молоко (10%). Рост цен коснулся и энергоносителей. Электричество выросло в цене на 20.2%, газ – на 24.3%, а для городских жителей – на все 35.2%.