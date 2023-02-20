Люди взволнованы из-за слов японского профессора о массовых суицидах стариков

Аргументы Недели → В мире 13+

20 февраля 2023, 20:03 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Unsplash.com

Известно, что в 2022 году количество пожилых людей Японии в возрасте 75 лет и старше впервые превысило 15% от всего населения. На сегодняшний момент в стране проживает почти 20 млн человек (15.5 % от общего населения), находящихся в данной возрастной группе. В японском правительстве обеспокоены тем, что рождаемость резко падает, а старение населения увеличивается. Многие политики считают это очень опасным для дальнейшего развития государства. Нагрузка на экономику становится всё более серьёзной.

Но также людей (экспертов и пользователей соцсетей) беспокоят слова японского профессора Йельского университета. Речь идёт о Юсуке Нарита, который успел завоевать большую популярность в интернете. Он прославился своими странными и даже опасными предложениями. Во-первых, как уже понятно из его слов, он ничего не имеет против самоубийства. Ну и во-вторых, в одном из интервью он заявлял, что «массовое сэппуку» пожилых людей было бы «довольно очевидным» решением проблемы старения населения. Конечно, профессор потом попытался отречься от своих фраз, утверждая, что слова были вырваны из контекста. Но это совсем не повлияло на рост обеспокоенности среди экспертов и простых граждан.

Критики Нариты считают, что его слова могут вызвать реакцию. Причём, дело может дойти до создания целых организаций, нацеленных на самоубийство, и до соответствующих настроений в обществе. В 1948 году во времена Хирохито уже принимали бесчеловечный закон о евгенике, предусматривающий принудительную стерилизацию людей с различными заболеваниями. Жертвами закона стали 25 тысяч человек. Его отменили лишь в 1996 году. Но несмотря на критику, популярность Нариты не спадает. Сейчас у него уже более полумиллиона подписчиков в Twitter (заблокирован в РФ), он часто появляется на обложках журналов, участвует в ток-шоу и рекламных проектах.