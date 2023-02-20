В Испании официально разрешили женщинам брать отпуск из-за сильных болей в так называемые критические дни

Аргументы Недели → В мире 13+

20 февраля 2023, 13:52 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Unsplash.com

Законодатели Испании решили провести реформу, касающуюся закона о репродуктивных правах женщин. Местные власти добавили туда поправку, которая позволит представительницам прекрасного пола оставаться на несколько часов дома в течение рабочего дня или же брать медотпуск. Это касается того случая, когда менструальная боль мешает сосредоточиться на работе.

Закон приняли несколько дней назад. По словам местного министра по вопросам равенства, тема менструальных болей должна перестать быть запретной. Она была табуированной слишком долго, и вот наконец-то эти времена закончились. Принятие столь необычных нововведений по защите женщин сделало Испанию первой страной в Европе, которая решилась на такой шаг.