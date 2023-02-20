Financial Times сообщила, что на встрече с африканскими лидерами в Мюнхене западные политики не добились успеха в очернении России. «Глобальный Юг», а также Латинская Америка отметили, что продовольственная безопасность их волнует больше.
Развивающиеся страны не доверяют западным партнёрам ввиду многих причин, в том числе из-за вопросов климата и неготовности поделиться вакцинами при пандемии. И несмотря на то, что встреча была с лидерами стран африканского и южноамериканского континентов, помимо упоминания колониального прошлого, вспомнили и о далёкой Украине.
Представители и из Южной Америки, и из Африки лишь выразили надежду на скорое окончание боевых действий, не осуждая при этом ни одну из сторон. Европейские лидеры были более жёсткими, например, Эммануэль Макрон заявил, что Россия закончит конфликт только «потерпев поражение». А вице-президент США Камала Харрис в своей речи отметила, что никто не защищён, пока хотя бы одна страна подвергается нападению другой, и суверенитет под угрозой.
Россия не посетила форум, в МИД отметили, что это давно не площадка для сотрудничества, а бенефис западных стран, где те навязывает всем своё мнение.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Сенатор Пушков про ошибку Бербок в заявлении о курсе Путина: «Глава МИД ФРГ в очередной раз опозорилась»
Политолог Журавлев: после окончания боевых действий Украину может ждать раздел, корейский сценарий или смена режима
Еврокомиссия назвала «спекуляцией» заявления Херша, что «Северные потоки» взорвали США при поддержке Норвегии
Председатель Мюнхенской конференции Хойсген, закрывая форум, заявил, что у Запада «больше выдержки», чем у Путина
- #ЗАУГЛОМ Немецкие «Леопарды» обнуляют Украину. Конфликт с НАТО близится к развязке!
- 13:44 На встрече с африканскими лидерами в Мюнхене западные политики не добились успеха в очернении России
- 13:43 Количество погибших при землетрясениях в Турции увеличилось до 41 156
- 13:31 Что известно о визите Байдена в Киев
- 13:29 Последний человеческий зоопарк был организован в самом центре Европы всего 65 лет назад
- Telegram | (Подписаться) Что известно о визите Байдена в Киев