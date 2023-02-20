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20 февраля 2023, 13:44

Financial Times сообщила, что на встрече с африканскими лидерами в Мюнхене западные политики не добились успеха в очернении России. «Глобальный Юг», а также Латинская Америка отметили, что продовольственная безопасность их волнует больше.



Развивающиеся страны не доверяют западным партнёрам ввиду многих причин, в том числе из-за вопросов климата и неготовности поделиться вакцинами при пандемии. И несмотря на то, что встреча была с лидерами стран африканского и южноамериканского континентов, помимо упоминания колониального прошлого, вспомнили и о далёкой Украине.



Представители и из Южной Америки, и из Африки лишь выразили надежду на скорое окончание боевых действий, не осуждая при этом ни одну из сторон. Европейские лидеры были более жёсткими, например, Эммануэль Макрон заявил, что Россия закончит конфликт только «потерпев поражение». А вице-президент США Камала Харрис в своей речи отметила, что никто не защищён, пока хотя бы одна страна подвергается нападению другой, и суверенитет под угрозой.



Россия не посетила форум, в МИД отметили, что это давно не площадка для сотрудничества, а бенефис западных стран, где те навязывает всем своё мнение.