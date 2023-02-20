Количество погибших при землетрясениях в Турции увеличилось до 41 156

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20 февраля 2023, 13:43 Источник: РИА "Новости"

последствия землетрясения в Турции, Serdar Ozsoy/Keystone Press Agency

Количество погибших в результате мощных землетрясений на юго-востоке Турции к настоящему моменту увеличилось до 41 156. Об этом заявили в управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Подземные толчки магнитудой 7,7 балла и 7,6 балла были зафиксированы в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции 6 февраля. Афтершоки ощущались в одиннадцати провинциях страны и соседних странах, в частности, в Сирии.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и глава турецкой националистической партии Девлет Бахчели в понедельник, 20 февраля, посетят регионы страны, которые затронули мощные землетрясения.