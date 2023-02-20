The Times of Israel: протестующие против судебной реформы заблокировали депутатам Кнессета выходы из их домов

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20 февраля 2023, 12:03 Источник: The Times of Israel

Протесты в Израиле, Ilia Yefimovich/dpa

Утром 20 февраля выступающие против судебной реформы в Израиле протестующие заблокировали дома депутатов Кнессета. Об этом сообщает The Times of Israel.

Как пишет интернет-издание, десятки протестующих заблокировали сторонникам реформы выходы из их домов, чтобы не дать им попасть в парламент для рассмотрения законопроекта. Отмечается, что из-за этого член парламента от правящей партии «Ликуд» Тали Готлиб не смогла отправить в школу свою дочь, которая страдает от аутизма.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху назвал действия активистов незаконными. Поведение протестантов осудил и выступающий против реформы лидер оппозиции Яир Лапид.

«Я решительно осуждаю осаду дома депутата Тали Готлиб, матери девочки с особыми потребностями … Это не наш путь. Это не путь протеста», - пишет он в соцсетях.

Ранее сообщалось о массовых забастовках по всей Германии.