Польша создаёт на Украине свой легион для разведки и диверсий

Аргументы Недели → В мире 13+

20 февраля 2023, 11:16

На Украине создаётся специальное военное подразделение из числа польских граждан. В скором времени иностранные разведчики займутся диверсиями, сбором информации в зоне СВО. Эксперты не исключают, что Польша наполняет соседнюю территорию своими агентами и специалистами для присоединения западных областей Незалежной.



Польский легион будет подчиняться министерству обороны Украины. Его база расположится в Киеве. В подразделение набирают военных специалистов, не имеющих проблем с наркотиками и алкоголем. На Украине уже действуют десятки иностранных структур. Польша пытается принять максимальное участие в конфликте путём военной поддержки вооружением, отправкой своих солдат и специалистов. В Польше ремонтируется украинская бронетехника.



Через Польшу перебрасывается основная часть западных вооружений. В начале года в оборонном ведомстве страны заявили о готовности взять на себя большие обязательства по подготовке украинской армии к войне.



В Службе внешней разведки уже сообщали, что Польша ждёт своего часа, чтобы ввести войска на территорию соседней страны и присоединить территории, которые в прошлые столетия частично входили в её состав. Население западных областей не будет сопротивляться польским войскам. Не исключено, что глава Украины Владимир Зеленский сам пригласит польских солдат.