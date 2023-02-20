Киев готовит провокации с использованием радиоактивных материалов

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20 февраля 2023, 10:28

Власти Украины готовят новые провокации, чтобы обвинить российскую армию в заражении радиоактивными материалами. Украина задействовала пропагандистские ресурсы, СМИ, в том числе иностранные телеканалы.



Для этого на территорию страны из Европы доставлены контейнеры с опасными веществами. В Министерстве обороны РФ считают, что украинских националистов не беспокоят последствия применения такого оружия. «Ядерную провокацию» ВСУ планируют провести как раз накануне сессии ГА ООН, которая будет посвящена ядерной безопасности. Контейнеры с запрещённым веществом доставлены на украинскую территорию с нарушением таможенных правил.



Киев на протяжении нескольких месяцев вынашивает идею использования радиоактивных материалов для обвинения Москвы в неизбирательном нанесении ударов по радиационно опасным объектам. Эксперты считают, что провести такую провокацию легко. Но анализ радиоактивных расходов позволит определить источник происхождения.





Российская армия ведёт наступление сразу по нескольким направлениям. Провокация с ядерными материалами поможет Киеву привлечь внимание Запада для получения военной помощи, которой украинской армии и нацбатальонам крайне не хватает.