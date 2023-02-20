Что известно о «Команде Хорхе» и её вмешательстве в выборы по всему миру

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20 февраля 2023, 03:23 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Unsplash.com

Журналистам-расследователям удалось сыграть в Джеймса Бонда и раздобыть шокирующие данные. Работая под прикрытием, они узнали о существовании целой группы израильских подрядчиков, осуществлявших вмешательство в выборы более 30 государств. Их стратегия заключалась в использовании уязвимостей соцсетей, накручивании ботов и создании фальшивых новостей.

Группа была создана бывшим израильским спецназовцем Таль Хананом. Она получила интересное название – «Команде Хорхе» («Хорхе» в честь позывного у экс-спеца). Сам Ханан вышел на связь с репортёрами под прикрытием и рассказал им, что его группа работала в Африке, Южной и Центральной Америке, а также в США и странах Европы. Многие их операции были вполне успешными.

Подрядчики контролировали целое «воинство» поддельных профилей в различных соцсетях. Они нередко использовали методы взлома, чтобы получить информацию к учётным записям Telegram и Gmail. Также злоумышленники хвастались размещением материалов в законных новостных агентствах. У них имелось спецобеспечение, позволяющее управлять ботами и накруткой. Можно сказать, что в их власти было спровоцировать политический кризис абсолютно в любом государстве.

Известно, что Ханан предлагал свои услуги, как властям отдельных стран, так и корпоративным клиентам, желающим «тайно манипулировать общественным мнением». Теперь же из-за этого дела могут возникнуть проблемы у Израиля. Согласно данным ICIJ, некоторые из своих операций Ханан проводил через израильскую фирму Demoman International, которая связана с местным Минобороны.

Сам же глава преступников описывал свою команду, как крупных международных специалистов и выпускников госучреждений, обладающих большим опытом. За каждый случай вмешательства в выборы он предлагал заплатить от 6 до 15 млн евро наличными или криптовалютой. Есть у «Команды Хорхе» и своё программное обеспечение. Оно называется Aims, и способно создать до 5 тысяч ботов для любого рода пропаганды.

Ханан отмечал уязвимости в учётных записях любой популярной соцсети, в особенности Telegram. Он хвастался тем, что мог взломать любой аккаунт и использовать его по назначению.