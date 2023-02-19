Мэр Донецка Кулемзин: ВСУ обстреляли общежитие и трибуны РСК «Олимпийский»

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19 февраля 2023, 17:23

В результате обстрела ВСУ в Донецке появились новые разрушения гражданской инфраструктуры. О них сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своём Телеграм-канале в воскресенье, 19 февраля.

Согласно его информации, в Ворошиловском районе была обстреляна зона парка, уточняется, что рядом находилась ледяная горка для детей. Также были разрушены библиотека им. Крупской, школа «Альтаир», жилые дома по бульвару Пушкина и улице Челюскинцев, спортивный комплекс «Олимпийский», фундамент гимназии и спортивная площадка.