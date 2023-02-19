Ван И в разговоре с Блинкеном заявил о необходимости противостоять «независимости Тайваня»

Китайский дипломат Ван И в беседе с госсекретарем США Энтони Блинкеном на Мюнхенской конференции заявил, что стабильность Тайваня обеспечит модель единого Китая.
«Для сохранения стабильности в Тайваньском проливе необходимо решительно выступать против независимости Тайваня и искренне придерживаться принципа одного Китая», — опубликовано заявление Ван И на сайте МИД КНР.
При это в беседе с Блинкеном китайский дипломат отметил важность уважения истории КНР со стороны США. По его мнению, Штаты также на деле должны демонстрировать, что придерживаются позиции нераздельности полуострова Тайвань с Китаем.