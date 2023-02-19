The War Zone: для Украины Крым имеет стратегическое значение

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19 февраля 2023, 15:57 Источник: РИА Новости

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Экс-командующий сухопутными войсками Соединенных Штатов в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что Крым имеет стратегическое значение для Украины. Об этом пишет издание The War Zone в воскресенье, 19 февраля.

По его словам, для Украины Крым будет иметь стратегическое решение в вооруженном конфликте. Именно поэтому стране надо сосредоточиться на этом направлении.

В материале указывается, что пока Крым входит в состав РФ, Азовское море является внутренним морем России. Именно поэтому процесс восстановления Украины при таком исходе событий будет сложен.