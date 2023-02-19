Посольство США призвало американцев не посещать центр Кишинева из-за акции протеста

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19 февраля 2023, 11:31 Источник: РИА Новости

Посольство США предупредило своих граждан, находящихся в Молдавии, об угрозах, которые могут их ожидать из-за антиправительственно митинга.

19 февраля в центре Кишинева запланирована протестная акция, организованная оппозиционной партией «Шор» против ухудшения экономической ситуации.

Так, посольство Штатов призвало граждан своей страны избегать посещения центра столицы.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в беседе с главой Молдавии Майей Санду заявил, что Россия намерено подрывает стабильность Кишинева.