Представитель СФ Карасин: США создают новую линию напряжения, обвиняя Россию в дестабилизации Молдавии

Аргументы Недели → В мире 13+

19 февраля 2023, 10:59 Источник: РИА Новости

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Представитель Совета Федерации Григорий Карасин прокомментировал слова госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена о действиях России в Молдове.

На полях Мюнхенской конференции, которая проходит с 17 по 19 февраля, Блинкен встретился с президентом Молдавии Майей Санду. В ходе беседе политик подчеркнул, что Штаты выражают обеспокоенность действиями России по дестабилизации правительства Молдавии.

Как считает Карасин, госсекретарь США «формирует новую линию напряжения», обвиняя Россию в подрыве стабильности Кишинева. Более того, данные претензии заброшены через украинского главу Владимира Зеленского.