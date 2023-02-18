Власти Нидерландов высылают из страны около десяти российских дипломатов

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18 февраля 2023, 23:04 Источник: РБК

Флаг Нидерландов. Фото: Maksim Konstantinov/globallook.com

Порядка десяти сотрудникам российского посольства в Амстердаме предписано в двухнедельный срок покинуть Нидерланды. О решении властей королевства заявил в субботу министр иностранных дел Вопке Хукстра, сообщает нидерландская радиовещательная корпорация NOS.

Хукстра объяснил решение тем, что Россия продолжает «тайно размещать сотрудников разведки в качестве дипломатов».

Также в 21 февраля будет закрыто российское торговое представительство в Амстердаме, а днем раньше прекратит свою работу генконсульство королевства в Петербурге.

Ранее четыре российских дипломата были объявлены персонами нон грата в Вене. Российский МИД в качестве ответной меры выслал такое же количество сотрудников австрийской дипмиссии в Москве.