Премьер-министр Венгрии Орбан: украинские интересы не будут стоять выше венгерских

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18 февраля 2023, 21:42 Источник: РИА Новости

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Ставить интересы Украины выше интересов страны неправильно, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в субботу, 18 февраля.

В своем обращении он заявил, что страна признаёт право Украины не самооборону, однако с моральной точки зрения Венгрия не будет ставить свои интересы ниже украинских.

Он также подчеркнул, что Будапешт не осуществляет отправки военных пакетов Киеву, поскольку эскалация конфликта не соответствует интересам страны. При этом Венгрия оказывает поддержку беженцам из Украины, ищущим политическое убежище.

Ранее на этом же мероприятии, посвященное итогам 2022 года, пример-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что наиболее действенным способом прекращения украинского конфликта станут переговоры РФ и США.