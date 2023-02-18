Глава Минобороны Британии Уоллес: танки для отправки на Украину оказались неисправными, НАТО осознает истощение своих армий

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес рассказал, что большинство стран обнаружили неисправности в своих танках, которые должны были отправиться на Украину.
Ранее, в конце января 2023 года, страны Запада и Европы приняли решение об отправке танков на Украину.
Однако, по словам Уоллеса, уже после принятия решения армии этих стран начали замечать неисправности в боевых машинах.
Так, члены НАТО пришли к выводу, что запасы в их вооруженных силах стали истощёнными.
«Есть цифры, сколько у каждой страны есть танков. Но есть реальность, которая говорит нам, что слишком немногие из них исправны», — подчеркнул Уоллес.