Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → В мире 13+

Глава Минобороны Британии Уоллес: танки для отправки на Украину оказались неисправными, НАТО осознает истощение своих армий

, 20:47 Источник: РИА Новости

Глава Минобороны Британии Уоллес: танки для отправки на Украину оказались неисправными, НАТО осознает истощение своих армий
Фото: Felix Hörhager/dpa

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес рассказал, что большинство стран обнаружили неисправности в своих танках, которые должны были отправиться на Украину.

Ранее, в конце января 2023 года, страны Запада и Европы приняли решение об отправке танков на Украину. 

Однако, по словам Уоллеса, уже после принятия решения армии этих стран начали замечать неисправности в боевых машинах. 

Так, члены НАТО пришли к выводу, что запасы в их вооруженных силах стали истощёнными. 

«Есть цифры, сколько у каждой страны есть танков. Но есть реальность, которая говорит нам, что слишком немногие из них исправны», — подчеркнул Уоллес.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Общество

Общество