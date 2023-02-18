Политик Хофрайтер назвал требование Украины предоставить Киеву кассетные бомбы ошибкой

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18 февраля 2023, 18:36 Источник: ТАСС

Фото: EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

Немецкий политик Антон Хофрайтер заявил, что не все требования украинцев должны реализовываться на практике. Об этом он заявил в субботу, 18 февраля.

Комментируя очередную просьбу Украины о поставках вооружений — на это раз кассетных бомб и фосфорных боеприпасов, он заявил, что не все требования Киева должны выполняться. Более того, он назвал запрос Украины ошибкой.

Ещё в октябре 2021 года Украина потребовала от стран Европы, а также Соединенных Штатов кассетные боеприпасы и высокоточные бомбы. Затем, в феврале этого года, запрос повторился.