Daily Mail считает, что полет Ту-160 над Норвежским морем говорит о предупреждении Путина для Запада

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18 февраля 2023, 18:27 Источник: РИА Новости

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Издание Daily Mail опубликовало материал, в котором сказано, что полет российских Ту-160 над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей можно расценивать как предупреждение главы РФ Владимира Путина Западу.

Сверхзвуковые стратегические бомбардировщики-ракетоносцы пролетели над двумя морями после встречи глав Минобороны стран — членов НАТО в Брюсселе. По мнению автора статьи, этот жест можно расценивать как «суровое предупреждение» Путина Западу.

Отметим, что ранее российские ракетоносцы пролетали над нейтральными водами Балтики в 2021 и 2022 году. При этом полеты были плановыми и доились около 7 часов.