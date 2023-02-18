Daily Mail считает, что полет Ту-160 над Норвежским морем говорит о предупреждении Путина для Запада

Издание Daily Mail опубликовало материал, в котором сказано, что полет российских Ту-160 над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей можно расценивать как предупреждение главы РФ Владимира Путина Западу.
Сверхзвуковые стратегические бомбардировщики-ракетоносцы пролетели над двумя морями после встречи глав Минобороны стран — членов НАТО в Брюсселе. По мнению автора статьи, этот жест можно расценивать как «суровое предупреждение» Путина Западу.
Отметим, что ранее российские ракетоносцы пролетали над нейтральными водами Балтики в 2021 и 2022 году. При этом полеты были плановыми и доились около 7 часов.