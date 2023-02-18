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Дуров: Telegram стал вторым мессенджером в мире после WhatsApp

, 16:52 Источник: РИА Новости

Дуров: Telegram стал вторым мессенджером в мире после WhatsApp
Фото: Stanislav Kogiku/AFLO

Учредитель социальной сети Telegram предприниматель Павел Дуров заявил, что мессенджер стал вторым в мире после WhatsApp. 

Бизнесмен ссылается на статистику журнала Fortune, в которой указано, что за пять лет Телеграм на 26% увеличил свою долю на рынке мессенджеров. Так, к 2022 году он стал вторым в мире после WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской на территории РФ).

«Telegram сейчас уступает только WhatsApp и с каждым годом сокращает отставание. Неудивительно, что наши конкуренты обеспокоены», - написал Дуров в своем личном Telegram-канале.

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