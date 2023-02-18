Welt am Sonntag: Германия заблокировала 5,32 миллиарда евро российских активов за всё время СВО

Газета Welt am Sonntag со ссылкой на минфин ФРГ сообщила, что руководство Германии заморозило 5,32 миллиарда евро российских активов за время проведения Россией специальной военной операции.
Активы были заблокированы у компаний и физических лиц, которые попали под антироссийские санкции. В сумму также включены активы Центрального банка РФ.
Ранее Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил о блокировке Евросоюзом 21,5 миллиарда евро активов российских организаций и физических лиц, а также о продолжающейся работе по заморозке активов ЦБ РФ.