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В Турции на двенадцатые сутки после землетрясений достали живым из-под завалов мужчину

, 21:34 Источник: Anadolu

В Турции на двенадцатые сутки после землетрясений достали живым из-под завалов мужчину
последствия землетрясения в Турции, Tunahan Turhan/Keystone Press Agency

В турецкой провинции Хатай на двенадцатые сутки после мощных землетрясений из-под завалов живым извлекли мужчину. Соответствующую информацию предоставило в пятницу, 17 февраля, агентство Anadolu.

Согласно последней информации журналистов, 45-летнего мужчину достали живым из-под обломков в районе Дефне в провинции Хатай на 278-й час после землетрясений.

Ранее турецкое управление по ликвидации последствий стихийных бедствий сообщило, что количество погибших при подземных толчках в Турции увеличилось до 38 044.

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