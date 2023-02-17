США на грани дефолта: американцы задолжали банкам 17 трлн долларов

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17 февраля 2023, 17:49

По данным банка ФРС, впервые за 24 года клиенты американских банков задолжали почти триллион долларов. Даже в период пандемии коронавируса не наблюдалось такого резкого роста долгов. Просрочки на срок более трёх месяцев составили в 2022 году 4% от всех займов, в то время как по показателям пандемийных 2020 и 2021 года они не достигали такого уровня.



Особенно впечатляющей стала величина задолженности американским банкам в октябре - декабре минувшего года (на $61 миллиард), а в целом на данный момент он составляет $986 млрд, что значительно выше прежнего рекорда в $927 миллиардов, который был установлен в 2019 году. Домохозяйства задолжали банкам более $16,9 триллионов.



Специалисты считают, что к задолженностям по кредитам привели следующие факторы: стремительный рост потребительских цен на товары и услуги, повышение уровня расходов и увеличение базовой процентной ставки по кредитам до 20%.