В ухудшении сейсмостойкости Стамбула мэр обвинил президента Эрдогана

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14 февраля 2023, 17:50

© Komsomolskaya Pravda

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу заявил, что столица может не пережить новое землетрясение. Он отметил, что правящая партия только ухудшила сейсмостойкость города. Заявления эти делаются не случайно, так как мэр Стамбула — главный конкурент нынешнего президента на грядущих выборах.



Мэр обратил внимание, что более 90 тыс. зданий столицы будут разрушены, если стихия снова даст о себе знать. За 20 лет Стамбул наполнился некачественными постройками.



Власть пока занимается устранением последствий бедствия и поиском виновных. Задержаны более 130 подозреваемых, которым вменяют плохую постройку обрушившихся зданий. Эксперты считают, что тем самым власти пытаются заглушить усилившийся шквал критики по поводу снижения строительных требований. Они упрощались много лет.



Сегодня Эрдоган уже пообещал пострадавшим гражданам по 531 долл. на каждую семью, а также построить новое жильё или восстановить старое в течение года. Это, как считают эксперты, приведёт к большему, чем ожидается, дефициту бюджета, а также обнажит многие другие экономические проблемы.



Ожидается, что Турции могут предложить помощь аравийские страны. А вот президентские выборы придётся пока перенести.