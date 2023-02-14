Эрдоган не стал пожимать руку лидерам турецкой оппозиции на похоронах экс-главы МИД Байкала

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14 февраля 2023, 18:12 Источник: Haberler.com

Реджеп Тайип Эрдоган, IMAGO/Turkish presidency apaima

Турецкий лидер Тайип Эрдоган не пожал руку оппозиционным лидерам во время церемонии похорон бывшего главы МИД страны и бывшего председателя оппозиционной Народно-республиканской партии Дениза Байкала. Об этом пишет Haberler.com, ссылаясь на запись видеокамеры.

«Во время церемонии похорон бывшего председателя CHP Дениза Байкала от внимания не ускользнули кадры, когда президент Эрдоган прошел перед лидерами оппозиции … без рукопожатия», - говорится в материале.

Отмечается, что среди представителей оппозиции были мэр Стамбула Имамоглу, экс-премьер Турции Давутоглу и председатель СНР Кылычдароглу.

Байкал скончался 11 февраля. Ему было 84 года.

Ранее сообщалось о том, что турецкая оппозиция потребовала у президента отчет за «налоги на землетрясение».